جلسة تصوير جديدة لدنيا بطمة: "قفطان بلدي الحبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير جديدة لها بالقفطان المغربي. وعلقت: "قفطان بلدي الحبيب"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال المطربة المغربية دنيا بطمة أغنيتها الجديدة "الزمن بيدور" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

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