الحلفاوي عن أزمة محمد صلاح: "معذور واتحاد الكرة قاصد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة يعلق بها على أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر، مع اتحاد كرة القدم المصري.
وكتب الحلفاوي: "محمد صلاح معذور في التعبيرعن ضيقه بحذفه لصفته كلاعب في المنتخب من الـBio، وإن كنت أرى أن Bio أي لاعب يكفي فيه الإشارة لناديه لأنها الصفة الأكيدة إلى حين الانتقال لناد آخر، أما كونه في المنتخب فهو احتمال إلى أن ترسل قائمة المنتخب رسميا، صلاح معذور لأن عدم إرسال التصويت هو قطعا مقصود".
يُذكر أن أزمة نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم اعتماد تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة "ذا بيست"، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، مؤكدًا إرسال استفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.
يُذكر أن صلاح احتل المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالي في جائزة "الأفضل"، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب المركز الثالث، والهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، وليونيل ميسي الفائز بالجائزة.
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