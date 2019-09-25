محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت المطربة أنغام، إنها تواصل تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، بجانب أغنية منفردة "سينجل" باللهجة الخليجية أو المصرية، موضحة أنها تحسم أمرها بعد.
وأشارت إلى أنها تتعاون في الفترة المقبلة مع المخرجة إنجي جمال في إخراج أغانيها.
وعبرت أنغام، خلال حديثها ببرنامج MBCTrending، عن سعادتها الكبيرة بنجاح حفلها الغنائي في الإسكندرية، مشيدة بالجمهور الذي يرافقها في حفلاتها التي تقدمها، بالإضافة إلى الأوركسترا التي صاحبتها بالحفل.
وحول تفكيرها في التمثيل فقالت: "عندي نية في التمثيل مجددا، ولكن لم أتلقى أي عروض سواء مسلسل أو فيلم سينمائي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أنغام: "عندي النية للتمثيل.. ولم تصلني عروض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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