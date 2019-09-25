اليوم.. محمد رمضان ينتظر تكريمه من الجامعة الأمريكية

تكرم الجامعة الأمريكية مساءً اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، النجم محمد رمضان.
وأعرب رمضان سعادته للقاء جمهوره عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ان شاء الله يوم جميل وموفق".
ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليبه الجديد بعنوان "هما عايزنها فوضى"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.
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