اليوم.. محمد رمضان ينتظر تكريمه من الجامعة الأمريكية

تكرم الجامعة الأمريكية مساءً اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، النجم محمد رمضان. وأعرب رمضان سعادته للقاء جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ان شاء الله يوم جميل وموفق". حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ان شاء الله يوم جميل وموفق". Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليبه الجديد بعنوان "هما عايزنها فوضى"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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