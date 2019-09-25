هند صبري تحضر أول عروض لـ "نورا تحلم".. والجمهور يرفع شعار كامل العدد

حضرت النجمة هند صبري أول عرض لفيلم "نورا تحلم"، والذي يعرض حاليًا ضمن فعليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وشارك هند حضور العرض مخرجة الفيلم هند بن جمعة والمنتج الفرنسي فرانسوا، والفنان حكيم أحد أبطال الفيلم.

وتألقت الفنانة هند صبري بفستان لامع باللون الأسود.



وكانت تذاكر الفيلم قد نفدت جميعها قبل عرضه بعدة

ساعات، وبالإضافة إلى نجاحه في مهرجان سان سباستيان الدولي بإسبانيا، حيث شاهده أكثر من ألف وخمسمئة مشاهد في عرضيه أمس، واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد، وفي ناهيته لاقى الفيلم التصفيق الحاد، الذي استمر لمدة عشر دقائق في كلا العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل "سكرين دالي" اداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.



وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام والتي جعلتها النجمة التي حصدت افلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز الـ ١٠٠ مليون جنيهًا ليصبح الفيلم الأكثر حصدًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

Advertisements