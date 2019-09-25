في ذكراه الخامسة.. الصاوي يدعو لـ خالد صالح بكلمات مؤثرة

أحيا النجم خالد الصاوي ذكرى وفاة النجم خالد صالح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "برجاء الدعاء والفاتحة لأخي وصديق عمري ورفيق كفاحي المرحوم الفنان خالد صالح في ذكراه السنوية".
ويحل اليوم الذكرى الخامسة لوفاة النجم خالد صالح.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد صالح فيلم "الجزيرة 2"، وهو من تأليف خالد ومحمد دياب، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد السقا،خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروى جودة، سامح صبري، أحمد مالك، حنان يوسف، مي الغيطي، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، محمد عادل، سامي مغاوري، حمزة العيلي، محمد التاجي، جميل برسوم، محمد أبو الوفا، خليل مرسي، سلافة غانم، أمل أبو رجيلة.
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