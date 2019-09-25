كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن الرداد يكشف سر انفصاله فنيا عن إيمي سمير غانم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان حسن الرداد سر انفصاله فنيًا عن زوجته إيمي سمير غانم، قائلًا: "أنا وإيمي قدمنا الكثير من الأعمال سويًا والآن قررنا أن نسير وفق خطة فنية جديدة ونجرب حاليا أن نقدم أعمالًامنفصلة.

وأكد في تصريحات صحفية إنهما إذا وجدنا عملا يجمعهما وكان مختلفًا ومميزًا سيقدمونه فورا".

حيرة الرداد

وعموما فقد احترنا أنا وإيمي، إذا تعاونا يقول البعض إننا نفرض بعضنا البعض، بحكم زواجنا، على الأعمال الفنية، وإذا افترقنا فنيا يسأل الناس لماذا لا نتعاون، ولهذا سنتواجد فنيا وقت أن تحتم الضرورة الفنية أو يوجد عمل قوي جدا.

الرداد يتعرض للسخرية