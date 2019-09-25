تراند اليوم : فيفي عبده: مصر والوطن العربي مثل الرمانة لو اتفتحت كله هيكر ورا بعضه

انجي بيومي

اعتذرت الفنانة فيفي عبده، عن الألفاظ التي قالتها في الفيديو الذي ظهرت به منذ يومين، قائلة: “بعتذر جدا عن الشتيمة وسب الدين.. أنا مكنتش في وعيي من خوفي على البلد”، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري، والشرطة المصرية، موضحة أنها تحرص على تقديم التحية لهم في أول كل فيديو تبثه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت “عبده”، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي لا يخدم مصر فقط، بل يخدم المنطقة العربية كلها لأننا جميعا مصلحة واحدة، مضيفة: “الرئيس السيسي بنى بلد فوق البلد.. والشعب المصري واكل على طبلية أيوه مينفعش حد يسيئ له.

وأضافت أن مصر والوطن العربي مثل الرمانة “لو اتفتحت كله هيكر ورا بعضه”، معربة عن شدة غضبها من حملة الهجوم على مصر، قائلة: “أنا بحب بلدي وبحب رئيسي، ومسحمش حد يغلط فيه، رئيس البلد يعني مصر، ومقدرش أتحمل أن حد يسيىء له”.