شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل إطلالات الفنانات فى اليوم السادس من مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

تألقت عدد من نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة في مصر، أثناء حضورهن عرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، والذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وتنوعت إطلالات الفنانات بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان الفاتحة والغامقة بشكل جذاب نال استحسان الحاضرين منهن، منى زكى، غادة عادل، شيرين رضا، ليلى علوى، نسرين طاقش، ميس حمدان، ايمان العاصى، يسرا، ناهد السباعى، ريم مصطفى، لقاء الخميسى، رشا مهدى، هند صبرى، مى عمر، اروى حودة، بشرى، إيناس الدغيدى.

فيلم "نورا تحلم" يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى وحكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.