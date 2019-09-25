شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليون دولار و 192 ألفا حصيلة إيرادات فيلم Hustlers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Hustlers إلى 72 مليون دولار و 192 ألف دولار منذ طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم يوم 13 سبتمبر الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 92 مليون دولار و352 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون دولار أمريكى و840 ألف في دور العرض حول العالم.
ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، الذين يجتمعون معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.
وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفرلوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers " في أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها وذلك في ميامى، فقد تم تصميم " كعكة " ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".
وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التي التقطتها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .
كانت هذه تفاصيل خبر 72 مليون دولار و 192 ألفا حصيلة إيرادات فيلم Hustlers لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.