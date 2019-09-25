شكرا لقرائتكم خبر عن 72 مليون دولار و 192 ألفا حصيلة إيرادات فيلم Hustlers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم Hustlers إلى 72 مليون دولار و 192 ألف دولار منذ طرح العمل في دور العرض المختلفة حول العالم يوم 13 سبتمبر الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 92 مليون دولار و352 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون دولار أمريكى و840 ألف في دور العرض حول العالم.

ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، الذين يجتمعون معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.

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فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.

وكانت بطلة العمل النجمة العالمية جنيفرلوبيز قد احتفلت بفيلمها الجديد " Hustlers " في أجواء مذهلة لا يمكن أن تنساها وذلك في ميامى، فقد تم تصميم " كعكة " ضخمة من أجل لوبيز البالغة من العمر ( 50 عام ) وقد زينت ببعض رسومات "راقصات الـ " pole dancer " ، كما ظهرت بعض الدولارات التي تحمل صورة لوبيز حول " الكعكة".

وظهرت النجمة جنيفر لوبيز بعدد من الصور التي التقطتها بالاحتفال وكأنها في حالة ذهول من الفرحة .