شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور "البعض لا يذهب للمأذون" بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كريم عبد العزيز هذه الأيام تصوير مشاهده فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فى ديكور خاص بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دينا الشربينى التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث.

والفيلم يتناول قضايا الأزواج والزوجات، ويطرح سؤالا هامًا بطريقة خفيفة الظل وهو "لو رجع بيك الزمن تانى.. هتتجوز مراتك تانى؟"، وكان كريم قد صرح من قبل أن الفيلم سيحدث ضجة بعض الشئ بين الأزواج والزوجات، ولكنه الجمهور سيستمتع بالقصة التى سنقدمها، لاسيما أنها نوعية محببة للناس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، غادة عادل، دينا الشربينى، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن كريم عبد العزيز يعرض له حاليا فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً اعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بـ أكثر من 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وخالد الصاوى، وعدد أخر من النجوم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".