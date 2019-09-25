فيديو وصور.. نجوم الفن على السجادة الحمراء فى احتفالية اليونسيف والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على حقوق الطفل فى اليونسيف و30 عاما على مدينة الجونة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.
وحضر الاحتفالية المهندس سميح ساويرس، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى هذا الاحتفال، منهم: شيرى عادل، نسرين طافش، ليلى علوى، صبا مبارك، هنا شيحة، محمد كريم، المخرج أبو بكر شوقى، حلا شيحة، أحمد داوود، هنادى مهنى، ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى، آسر ياسين، يسرا، إيناس الدغيدى، شيرين رضا، تامر حبيب، بسمة، لقاء الخميسى، منى زكى، هند صبرى، إنجى وجدان.
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