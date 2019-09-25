مشهد وفاة حبيبة يوم الصباحية بعد زواجها من ربيع ضمن Trending يوتيوب (فيديو)



وبعد عرض الحلقة الأولى من العمل، حصد مسلسل بحر تقييمات إيجابية من الجمهور، حيث توقع البعض أن يكون العمل من العلامات المميزة في الدراما المصرية، خصوضا مع تقديمه الدراما الصعيدية من منظور جديد.

ماجد المصري

يقدم الفنان ماجد المصري البطولة المطلقة الأولى له في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل بحر الذي بدأ عرضه أمس الإثنين عبر مجموعة قنوات الحياة.

يأتي ذلك بعد نجاح الدور الذي لعبه ماجد المصري في مسلسل "زلزال" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.

ورغم الموهبة التي يمتلكها ماجد المصري إلا أن نجاح المسلسل من الممكن أن يتأثر بصورة كبيرة بآرائه العنصرية والتي أثارت اللغط حوله في رمضان الماضي بعد ظهوره في برنامج "شيخ الحارة" الذي أطلق من خلاله تصريحات عنصرية ضد نساء من ذوات البشرة السمراء، ما يجعل نجاح مسلسل بحر تحدي كبير له للعودة من جديد، خصوصا وأن الكثيرين من متابعي الفنان طالبوا بعقابه وردعه.

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