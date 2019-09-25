غادة عبد الرازق تنشر صورة للسيسي: “القافلة تسير والكلاب تعوى”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 02:44 صباحاً - عبرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الدعوة الى مظاهرات يوم الجمعة للمطالبة بتنحيته. ونشرت غادة عبد الرازق، عبر حسابها على انستغرام، صورة للسيسي وعلقت عليها قائلة: ” القافلة تسير والكلاب تعوى حفظ الله الوطن والشعب والجيش والشرطة لا للفوضى لا للخونة تحيا مصر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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