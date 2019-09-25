شاهد.. فيفي عبده: التجارة مع الله مش خسارة بل مكسب كبير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 02:44 صباحاً - تحدثت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في لقاء تلفزيوني عن كواليس الفيديو الذي ظهرت فيه غاضبة واستخدامها لشتائم وعبارات نابية للدفاع عن الجيش والرئيس المصريين.

في البداية، ردت فيفي عبده على من يقول انها فنانة وراقصة وليس لها علاقة بالسياسة بالقول “قبل كل شيء انا مواطنة صالحة كويسة ومش بزعل لما ينقلي يا راقصة لانها شغلتي”.

وعن كواليس الفيديو قالت انها دخلت الفايسبوك ولقيت كله شتيمة فقررت الرد وتابعت “قلت اخد حقي وانام خلاص بقى ما يهمنيش لو صحوني ولقوني ميتة مش مشكلة”.

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ودافعت فيفي عبده عن السيسي بسؤالها “هو الرئيس عبد الفتاح السيسي كان محتاج يكون رئيس جمهورية؟ فهو شخصية مرموقة انا ما اعرفش سخضيته ايه انا حبيته من غير ما اعرفه”.

واعتبرت فيفي عبده ما قامت به تجارة مع الله وليس مع العبد وقالت: “المكسب مع الله مش خسارة بل مكسب كبير ولو ربنا بيديني علشان انا تاجرت مع الله مش مع العبد”.

وتابعت “المطلبلاتية كثير انتم بطبلوا لمين البلد دي بلدي انا ست رؤوساء جمهورية وانا عايشة بيها يعني حطبل لكل رئيس يطلع انا ما اعرفش اطبل خالص انا انسانة طبيعية جدا وما اكذب”.