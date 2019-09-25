ديبيكا بادوكون تنفي انسحابها من فيلم Luv Ranjan

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استنكرت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون، الأخبار التي أشيعت مؤخرا حول انسحابها من فيلم “Luv Ranjan” مؤكدة أنها وافقت على العمل بالفيلم بعد اقتناعها بالقصة والسيناريو، حيث يشارك في بطولته النجم الشاب رانبير كابور.

وقالت نجمة “رام ليلا” وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة indiatimes، إن تلك التقارير لا أساس لها من الصحة، وفي الوقت نفسه، يبدأ تصوير الفيلم في العام المقبل بمجرد أن ينتهي رانبير من مشاريعه الحالية.

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كانت ديبيكا بادوكون قد تصدرت العناوين الرئيسية، بعد تقارير مستمرة عن استبدالها ليس في فيلم واحد فقط، ولكن في فيلمين.

كانت تقارير سابقة، قد أشارت إلى أن الفنانة شرادا كابور قد تصدرت بطولة “Luv Ranjan”، الآن، وهو جعل ديبيكا تشعر بالدهشة تجاه جميع التقارير، وتحذر الصحافة من نشر الأكاذيب المتعمدة، مؤكدة أن عقدت اجتماعات لمناقشة المشروع ومن المرجح أن يبدأ الفيلم التصوير في القريب.

في السياق، لدى ديبيكا عدد من المشاريع الفنية، منها فيلم “شاباك” للمخرجة ميجنا جولزار وتصور مع المخرج كبير خان فيلم بعنوان ‘83’، ومن ناحية أخرى، سوف يظهر رانبير في الدراما الأسطورية “براهمسترا” لآيان موخرجي.