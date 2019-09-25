ترشيح النجمة راديكا أبتي لأفضل ممثلة بجوائز Emmys الدولية 2019

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
لدى الفنانة الشابة راديكا أبتي، التي حصلت مؤخرًا على ترشيح أفضل ممثلة لجائزة مهرجان International Emmys عن أدائها في Lust Stories وهو فيلم مختارات عُرض عام 2018 في Netflix، ويتألف من أربعة مقاطع قصيرة، أكثر من سبب واحد للفرح.
إلى جانب ذلك، تلقت الممثلة البالغة من العمر 34 عاما ترشيحات في أفضل دراما وأفضل مسلسل عن عرض Netflix الآخر، مسلسل Sacred Games.
وعن الترشيحات، لواحدة من أكبر الجوائز، وقالت راديكا أبتي لوكالة الأنباء “آيانس”: “إنه لشعور عظيم أن أكون ممتنةلتلك الترشيحات والجهود، وأشعر بسعادة غامرة لأن المحتوى الهندي يتساوى مع التليفزيون العالمي الحالي”.
وأضافت في حماسة: “أتاحت لنا المنصات الرقمية الجديدة تحسين المحتوى الخاص بنا ومنحتنا المنصة لطرحه، أنا سعيدة للغاية بترشيح كل من Sacred Games وLust Stories “.
في ليلة الخميس، شارك المخرجان أنوراغ كاشياب وكاران جوهر تلك الأخبار الكبيرة حول تلقي ترشيحات إيمي الدولية، التي سيتم استضافتها في 25 نوفمبر في نيويورك، على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهما.
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