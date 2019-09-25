منى زكي وناهد السباعي ونجوم الفن في العرض الأول لفيلم «هذه ليلتي».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الأول عالميا لفيلم “هذه ليلتي”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ، حيث أن الفيلم مشارك في مسابقة الأفلام القصيرة.

العرض شهد حضور فريق عمل الفيلم وهم ناهد السباعي، المخرج يوسف نعمان، والطفل عمرو حساب، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومنتجي الفيلم صفي الدين محمود والمنتجة سالي والي، وبرونو ماس ممثل اليونيسيف في مصر.

كما حضرت النجمة منى زكي، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف مصر، والمخرج يسري نصر الله، ومصممة الأزياء ناهد نصرالله ، والمخرج مروان حامد، والمخرج خيري بشارة، والفنان كريم قاسم، والسيناريست خالد دياب وهيثم دبور، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

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يذكر أن الفيلم كان قد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى “اليونيسيف”.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، فيتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، وهناك يواجها معاناة لم تكن متوقعة.

والفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي، والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ومن إنتاج شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.