حفل عيد ميلاد مفاجئ لناصيف زيتون على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلًا غنائيًا كبيرًا في البترون، بلبنان وذلك وسط حشد هائل من جمهوره الذي يجمع بين الجنسين.

ناصيف، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي عرف بها والتي تجمع ما بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغانيه.

وفوجئ ناصيف خلال الحفل بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 31 والذي يوافق 25 سبتمبر، بقالب جاتوه كبير وقام بتقطيعه على المسرح بعد أن تمنى أمنية لعامه الجديد.

من ناحية أخرى يستعد الفنان ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي في عمان بالأردن، وذلك يوم 26 سبتمبر في النادي الأورثودكسي.

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وكان ناصيف زيتون، قد احتفل بزفاف شقيقه الأصغر خلال الأيام الماضية وكان إشبيناً له، وظهر إلى جواره بنفس لون بدلته وقدم للعروسين عدد من أشهر أغانيه.

وتعرض ناصيف زيتون، لموقف محرج خلال حفل زفاف شقيقه داخل الكنيسة بعدما قامت فتاة باحتضانه بشكل مفاجئ والتقاطها صور تذكارية وهي في أحضانه.

الموقف أصاب ناصيف زيتون، الذي كان يقف إلى جوار شقيقه بصدمة كبيرة وبدأ وكأنه تجمدت أطرافه ولم يتحرك أو يعلق على الأمر، وتسببت هذه الفتاة في غضب كبير بين متابعيه وذلك لعدم احترامها خصوصيته في حفل الزفاف.

وكان ناصيف قد اشتهر بين نجوم الفن بأن يده لا تمس أي امرأة أو فتاة تلتقط معه صور للذكرى.