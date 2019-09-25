منة فضالي جريئة في أحدث طلة والجمهور يغازلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصورة وهي ترتدي توب قصير يكشف عن كتفيها وبطنها، ورغم جرأة طلتها، وانتقاد البعض لها، إلا أن العدد الأكبر من الفانز تغزلوا فيها.

جمهور منة من الفتيات سألها عن الحمية التي تتبعها، والتي تجعلها تظهر بهذه الرشاقة الكبيرة، وعلق البعض الآخر على نحافتها الزائدة.

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وكشفت منة مؤخرا أنها لم تجري أي جراحة تجميلية وأنها راضية عن شكلها حاليا وهي في سن الـ 35 عاما، ولا تمانع غجراء جراحة في المستقبل لو احتاجت لذلك.

منة أكدت أيضا أنها تعاني من ورم صغير، ولكنها تخشى إجراء الجراحة رغم أن الأطباء نصحوها بذلك.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

الفنانة المصرية يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، مع صلاح عبدالله، عزت العلايلي، وعدد من نجوم الفن.