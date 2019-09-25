ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها والفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ريهام شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها وهي تحتضن زوجها، وكتبت معلقة: «أسعد عيد ميلاد لي بين إيديك بحبك».

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كما نشرت ريهام عدد من الصور لها برفقة أصدقائها أثناء حفل عيد ميلادها، وحضر من الوسط الفني لقاء الخميسي، نسرين إمام، كما حضرت الإعلامية سمر يسري وجاسمين طه زكي.

ريهام تزوجت من محمد حلاوة منذ شهور، وهو طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والذي تزوج منها لأكثر من 17 عاما، وأنجب منها ولدين، ولكن الجميع فوجئ بخبر طلاقهما قبل انتهاء العام، وأشيع أن ريهام سبب الانفصال.

ريهام حجاج دافعت عن نفسها بعد اتهامها بأنها «خاطفة رجال»، وقالت إن انفصال ياسمين عن محمد حلاوة تم منذ فترة طويلة، وأنها لم تخطفه، ولا يوجد رجل تستطيع أن تخطفه امرأة، لافتة إلى أن ياسمين عبدالعزيز ليست صديقتها.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «كارمن»، والذي عرض خارج السابق الرمضاني، وأنتجه محمد حلاوة.