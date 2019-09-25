فتاة تحول إطلالات النجمات الجريئة في مهرجان الجونة لمحتشمة..صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدمت مدونة عبر موقع “فيس بوك” تُدعى رودينا بديع، على تحويل إطلالات النجمات الجريئة في الجونة إلى إطلالات أكثر حشمة.

رودينا، نشرت صور النجمات بعد التعديلات التي قامت بوضعها على الصور أغلقت بها فتحات الفساتين التي امتدت لأعلى الساق،كما عملت على إخفاء أغلب مناطق الجسد بفضل تقنية الفوتوشوب.

واستخدمت بعض إطلالات النجمات لتجعل منها إطلالة مناسبة لفنانة أخرى وذلك مثل الفنان ياسمين صبري، التي استعادت لها فستان إيمي سمير غانم مع بعض التعديلات.

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وحازت الصور على إعجاب متابعيها خاصة صورة الفنانة رانيا يوسف التي وضعت لها حجاب على الرأس وأطالت فستانها القصير.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة شارك فيها عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والوطن العربي وتنافست فيه النجمات على الظهور بإطلالة هي الأجمل لتخطف بها الأنظار.

وكان اللافت خلال حفل الافتتاح فستان الفنانة رانيا يوسف والذي استطاعت به أن تتصدر محركات البحث بسبب جرأته وأصبحت حديث لكل صفحات التواصل.