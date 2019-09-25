عمرو دياب يُشوّق جمهوره لأغنية "متغير".. والجمهور: ذلّيتنا يا هضبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوَّق النجم المصري عمرو دياب جمهوره لأغنيته الجديدة "متغير" والتي سيتم طرحها خلال الساعات المقبلة، حيث نشر بوستر الأغنية عبر حسابه على موقع "تويتر" معلنًا عن طرحها عبر إحدى شركات المحمول التي يتعاون معها.

وتُعيد أغنية "متغير" عمرو دياب للتعاون مع الملحن المصري وليد سعد وذلك بعد غياب قارب الـ18 عامًا منذ آخر تعاون لهما في أغنيتي "لسه بتحبه ياقلبي" و"لو كان برضيك" اللتين كتب كلماتهما المؤلف الغنائي أيمن بهجت قمر.

وأعلن أيمن بهجت قمر عن مشاركته في التعاون الثلاثي مع وليد سعد وعمرو دياب في أغنية "متغير" حيث كشف عن بوستر أغنية عمرو دياب متغير عبر حسابه على "تويتر" وعلّق قائلًا: "من بعد (لسه بتحبه يا قلبي) و(لو كان يرضيك تفضل كده قدامي) وبعد تقريبًا 18 سنة، أنا ووليد سعد تاني مع عمرو دياب".

وأعرب جمهور عمرو دياب عن غضبه فور نشره بوستر أغنية "متغير" حيث أكدوا عدم طلبهم أي كود عبر شركة الهاتف المحمول للحصول على الأغنية، موضحين أنهم لن يرضوا بما أسموه "التنقيط" في الأغاني وطالبوه بطرح الألبوم كاملًا.

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وفي التعليقات التي أوردها المغردون: "الألبوم يا هضبه الألبوم كامل ذليت أهلنا، أسوأ شراكة لك صراحة، يا ألبوم كامل ولا ماراح نطلب خلها عندك، تراك ذليتنا وين الألبوم كامل، شغل التنقيط ده مستفز جدا هو كل أسبوعين أغنيه!!! ما ينزل مرة واحدة الصيف أصلًا خلص".

يُذكر أن عمرو دياب، طرح أغنية "تحيرك" قبل أسبوع، وهي من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة، ومن توزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور، كما تأتي أغنية "متغير" ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير"، والذي طرح منه عمرو دياب أغنيات: "أنا غير" و"بحبه" و"يوم تلات" و"تحيرك".