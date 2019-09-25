كارول سماحة: لم أحب التبرير حول صورة التجاعيد.. لكن هذا ما حصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعيش محبو النجمة كارول سماحة حالة من الفرح بعد خوض نجمتهم تجربة فريدة من نوعها من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "بالصدفة"، كتابة كلوديا مارشليان، إخراج باسم كريستو وبمشاركة نخبة من الممثلين المخضرمين، بديع ابو شقرا، باميلا الكيك، منير معاصري.

وشاركت سماحة بإطلاق الفيلم، إذ بدت علامات السعادة على وجهها، خاصة خوضها عملاً يحمل في طياته الكثير من الرسائل الإنسانية ومن أبرزها التوحد.

كاميرا "فوشيا" كانت حاضرة، والتقت بالنجمة اللبنانية، التي تحدثت عن دورها في الفيلم، كما علقت على التنمر الذي تعرضت له بسبب الصورة التي نشرتها وظهرت فيها تجاعيد وجهها.

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