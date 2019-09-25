"الجسمي" يحتفل باليوم الوطني السعودي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تحت شعار "همة حتى القمة"، إحتفل الفنان حسين الجسمي في اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية بتفاعل كبير ومتواصل من الجمهور الحاضر بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض. وقدم بشكل "دويتو" مع الجمهور الحاضر والمشاهدين على شاشات التلفزيون، مجموعة من أهم أغنياته متوشحاً بالعلم السعودي خلال فترة الحفل، بأمسية فنية وصفها الحاضرين بأمسية من العمر.

وقدّم أغنيته الوطنية الشهيرة "سلمان الشهامة" من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وألحان وتوزيع وليد فايد، مقدما كلمات من أبياتها للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد إعتزازه بالسعودية وأهلها، مقدماً تهانيه الخاصة والقلبية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، والى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والى الشعب السعودي في كافة المملكة، وقال: "من وقت وصولي الى السعودية وأنا أتلقى التهنئة باليوم الوطني كإماراتي في وطنه، وهذا فخر لنا وعزنا عزكم"، وإختتم حديثه قائلاً: "ان النجاح في الرياض له طعم مختلف"، شاكراً الجهود كاملة لإنجاح حفله.

هذا واختتم "الجسمي" الحفل_ الذي شارك فيه الفنانين عبادي الجوهر وراشد الفارس وأحلام_ بأغنيته المهداة لمصر "بشرة خير". Advertisements

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