شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لكواليس وتجهيزات تصوير المسلسل الأسطورى Carnival Row والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Amazon Prime Video المنتجة لمسلسل " Carnival Row " فيديو لكواليس التحضيرات التي يقومون بها للاستعداد للتصوير.

الفيديو الذى طرحته الشركة وصلت مدته إلى دقيقتين و 10 ثوانى، وظهر فيه تحضيرات التصوير الأولى خاصة للممثلين أثناء وضع الماكياج، وارتداء الملابس من العصر الفيكتوري المليء بالمخلوقات الأسطورية المهاجرة.

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مسلسل Carnival Row من بطولة أورلاندو بلوم، كارا ديليفين، سيمون ماكبرني، تامزين ميرشانت، ديفيد جياسي، أندرو جاور، كارلا كروم، أرتي فروشان، أنديرا فارما، جاريد هاريس، جيمي هاريس، تريسي ويلكينسون، أليس كريج، مايف ديرمي، آنا روست، سكوت ريد، كارولين فورد، مارك لويس جونز، جيمس بومونت، لين أفضل، أريون بكاري، براين كاسب، جيم السامي، سينيد فيلبس، كورنيليوس بوث.

مسلسل Carnival Row يدور في عالم خيالي من العصر الفيكتوري المليء بالمخلوقات الأسطورية المهاجرة التي غزتها إمبراطوريات البشر، ويكافح المهاجر من السكان للتعايش مع البشر في الجزء الأكثر كآبة في المدينة، حيث يمنع الحب أو الطيران، لكن حتى في الظلام، يعيش الأمل، لـ مخبر بشري، يدعى Rycroft Philostrate، وجنية لاجئ يدعى Vignette Stonemoss، وسويا يعيدان إحياء علاقة خطيرة رغم وجود مجتمع متعصب بشكل متزايد.