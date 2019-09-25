شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وهند صبرى وآسر ياسين يحضرون احتفالية اليونسيف والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 30 عاما على حقوق الطفل فى اليونسيف و30 عاما على مدينة الجونة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وحضر عدد من نجوم الفن منهم آسر ياسين، منى زكى، شيرى عادل، حلا شيحة، هند صبرى.

ويأتى ذلك بعد إعلان النجمة منى زكى على توقيع اتفاقية بين مهرجان الجونة السينمائى واليونسيف، وتستمر لمدة 5 سنوات، والتى تهدف لمناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.