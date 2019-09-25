شكرا لقرائتكم خبر عن "أب للإيجار" فيلم جديد لـ محمد هنيدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر النجم محمد هنيدى حاليا لفيلم جديد يحمل اسم "أب للإيجار" من تأليف نادر صلاح الدين، ومن المقرر تقديمه خلال عام 2020، ويجرى حاليا ترشيح أبطال العمل استعدادا للبدء فى تصويره، حيث تدور أحداثه وتدور فى إطار كوميدى عن أب يتورط فى مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

من ناحية أخرى يسافر هنيدى إلى مدينة الجونة لتكريمه هناك، بعدما وقع اختيار القائمين على مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى انطلقت فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر الحالى، لمنحه جائزة الإنجاز الإبداعى؛ لمساهمته الكبيرة فى السينما خلال مشواره الفنى.