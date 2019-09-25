شكرا لقرائتكم خبر عن سمية درويش تطرح أغنية جديدة بعنوان "نفسى يا ليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة سمية درويش أغنية "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وإخراج نبيل مكاوى.

فى السياق ذاته تواصل المطربة سمية درويش تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، ويضم 8 أغنيات تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الشعراء أحمد علاء، أحمد حسن راؤول، محمد عبد أبو نعمة، إيهاب عبد العظيم، عمرو المصرى، حسن سعيد، أما الملحنون فهم عمرو الشاذلى، رامى زهران، محمد شحاته، سيد راضى، رامى عصام، محمد فخرانى، والموزعون محمد شفيق، زووم، محمد الشاعر.

يذكر أن آخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

وكانت سمية درويش قد شاركت فى مسرحية "سيرة الحب" بشخصية وردة الجزائرية فى الفترة الماضية، وشارك فى بطولة إيهاب فهمى، مجدى صبحى، مروة ناجى، أحمد عزمى، شيكو، نهلة خليل، أحمد الشريف، والعمل من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.