هيفاء وهبي بسيارة فارهة وعلا الفارس وسط الثلوج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، في أحدث جلسة تصوير مرتدية فستانًا أسود.

هيفاء وهبي

نشرت المطربة هيفاء وهبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، في أحدث جلسة تصوير بسيارة فارهة.

قمر

نشرت الفنانة قمر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، في أحدث جلسة تصوير مرتدية فستانًا أسود.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة.

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ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سيلفي".

أحمد خالد موسي

نشر المخرج أحمد خالد موسي صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنان محمد أمام.

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا طويلاً باللون البرتقالي، أثناء تواجدها في لبنان.

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، تجلس وسط الثلوج.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بلوك جديد.

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير مرتدية فستانًا أسود اللون.​