"بلاش تبوسني" لياسمين رئيس يشارك في مهرجان كولونيا للفيلم الإفريقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختار مهرجان كولونيا للفيلم الإفريقى، فيلم "بلاش تبوسني" للمخرج أحمد عامر، لينافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة داخل المهرجان، إذ من المقرر عرض العمل يوم الأحد المقبل.

وشارك مؤخرًا الفيلم في مهرجان الفيلم العربي "زيورخ"، أيام فلسطين السينمائية وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا في دور العرض التونسية واستمر لمدة 6 أسابيع متواصلة، كما انطلق الفيلم في دور العرض المغربية في سينماتك طنجة، وفي سينما VOX بـمول الإمارات، وسينما متروبوليس بلبنان، وذلك بعد طرحه تجاريًا في دور العرض المصرية في فبراير- شباط الماضي في 26 قاعة عرض بأنحاء البلاد ليحقق أصداءً نقدية إيجابية؛ كما عُرض الفيلم في مدينة مالمو بالسويد مطلع أغسطس - آب ضمن فعاليات العروض الصيفية لـمهرجان مالمو للسينما العربية.

وانطلق"بلاش تبوسني" في عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان دبي السينمائي 2017 ضمن برنامج ليال عربية، وعرض دوليًا في مهرجان السينما العربية في باريس ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومهرجان ميامي السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية، كما حصل على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي (لبنان)، وعُرض في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (مصر) وشارك أيضًا في مهرجان طرابلس للأفلام (لبنان).

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"بلاش تبوسني"، من تأليف وإخراج أحمد عامر، وهو فيلم يجمع بين الروائى والوثائقى فى إطار ساخر، يرصد تاريخ البوس فى السينما المصرية، بالتوازى مع حكاية فجر، نجمة الإغراء الشهيرة، وبطلة الفيلم الطويل الأول لمخرج شاب، والتى ترفض مشهد البوسة فى الفيلم وهو ما يثير جنون المخرج ويستفز المنتج، ليحاول الجميع الوصول إلى أرضية مشتركة لاستكمال الفيلم والخروج من المأزق.

الفيلم بطولة ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد على وعايدة رياض وضيفة الشرف سوسن بدر.