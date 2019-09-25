محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي "الطيب والشرس واللعوب"، بوسترات منفردة لأبطال العمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.
ونشرت الفنانة مي كساب، البوسترات، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر كل فنان بالشخصية التي يظهر بها في الفيلم.
وتغلب أجواء فترة السبعينيات على الملصق الدعائي الذي تظهر من خلاله مي كساب بشعر بني وعلى وجهها علامة تعجب، إلى جانب أحمد فتحي مرتديًا زي الفلاح، ومحمد سلام بشعر كثيف ويحمل مسدسًا في يده، وتجسد "مي" دور"اللعوب"، ويلعب "سلام" دور"الطيب"، ويجسد "فتحي" دور "الشرس"
وطرحت الجهة المنتجة، منذ أيام قليلة، برومو تشويقي للفيلم عبر حسابها على"يوتيوب". وكان مقررا عرضه في عيد الأضحى، ولكنه تأجل ليستقر بعدها على يوم 2 أكتوبر المقبل.
الفيلم تدور أحداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.
"الطيب والشرس واللعوب" بطولة: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| طرح بوسترات منفردة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.