صور| طرح بوسترات منفردة لفيلم "الطيب والشرس واللعوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي "الطيب والشرس واللعوب"، بوسترات منفردة لأبطال العمل، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.

ونشرت الفنانة مي كساب، البوسترات، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهر كل فنان بالشخصية التي يظهر بها في الفيلم.

وتغلب أجواء فترة السبعينيات على الملصق الدعائي الذي تظهر من خلاله مي كساب بشعر بني وعلى وجهها علامة تعجب، إلى جانب أحمد فتحي مرتديًا زي الفلاح، ومحمد سلام بشعر كثيف ويحمل مسدسًا في يده، وتجسد "مي" دور"اللعوب"، ويلعب "سلام" دور"الطيب"، ويجسد "فتحي" دور "الشرس"

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وطرحت الجهة المنتجة، منذ أيام قليلة، برومو تشويقي للفيلم عبر حسابها على"يوتيوب". وكان مقررا عرضه في عيد الأضحى، ولكنه تأجل ليستقر بعدها على يوم 2 أكتوبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.

"الطيب والشرس واللعوب" بطولة: مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج إيهاب السرجاني.