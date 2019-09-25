محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعربت الفنانة الشابة إبتهال الصريطي، عن فخرها وسعادتها بعرض فيلم "لما بنتولد"، الذي تشارك في بطولته، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.
وقالت ابتهال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد دور عايدة، وهي فتاة مصرية جدعة تمر بظروف صعبة. وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".
وعن الفرق بين تجربتيها في السينما "فتاة المصنع" مع المخرج محمد خان و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، أوضحت "الفيلم الأول كان البداية، وكنت أقف فيها أمام الكاميرا لأول مرة، ولم يكن لدي أي خبرة، واستفدت فيها جدا من توجيهات المخرج محمد خان، أما التجربة الثانية فدخلتها وأنا أتمتع بثقة أكبر، زادت بالتعامل مع المخرج تامر عزت، وفرقت في إحساسي بالثبات، وأتمنى أن يكون هذا ما ظهر على الشاشة".
وعبرت ابتهال عن سعادتها الكبيرة بتذكر المهرجان لوالدتها الفنانة الراحلة نادية فهمي، ضمن الفيديو الذي عرض صورًا لنجوم غادرونا في 2019، مضيفة: "اتفاجئت، وحاجة تدعو للفخر أن يتذكر المهرجان والدتي، كنت سعيدة جدا وحبيت أشوفها على الشاشة والناس تفتكرها".
فيلم "لما بنتولد" تأليف نادين شمس، إخراج تامر عزت، بطولة عمرو عابد، أمير عيد، محمد حاتم، سلمى حسن، بسنت شوقي، ابتهال الصريطي.
كانت هذه تفاصيل خبر إبتهال الصريطي لـ"الخليج 365": "سعيدة إن الجونة السينمائي افتكر والدتي نادية فهمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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