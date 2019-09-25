بصورة للسيسي.. غادة عبد الرازق: "حفظ الله الوطن والجيش والشرطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن دعمها للوطن والشعب والجيش والشرطة.

وكتبت غادة، عبر حسابها على"إنستجرام" قائلة: "القافلة تسير والكلاب تعوى، حفظ الله الوطن والشعب والجيش والشرطة، لا للفوضى، لا للخونة، تحيا مصر".

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل"حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ومحمد شاهين، ومايان ‏السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎