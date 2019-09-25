- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن دعمها للوطن والشعب والجيش والشرطة.
وكتبت غادة، عبر حسابها على"إنستجرام" قائلة: "القافلة تسير والكلاب تعوى، حفظ الله الوطن والشعب والجيش والشرطة، لا للفوضى، لا للخونة، تحيا مصر".
يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل"حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ومحمد شاهين، ومايان السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة للسيسي.. غادة عبد الرازق: "حفظ الله الوطن والجيش والشرطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.