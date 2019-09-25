باتفاق عبر "تويتر".. انضمام الفنانة شيرين لنجوم موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل شيخ، عن انضمام الفنانة شيرين عبد الوهاب، لنجوم فعاليات "موسم الرياض"، المقرر إنطلاقه يوم 11 أكتوبر المقبل ويستمر لشهرين.

وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على"تويتر" موجهًا كلامه لشيرين، قائلا: "معانا في الرياض".

وردت شيرين، عليه قائلة: "شرف ليا، وأحلى مفاجأة النهاردة من أبو ناصر"، ليرد عليها :"اتفقنا يا نجمة".

Advertisements

يضم المهرجان عددا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب، وغيرها الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية.

يذكر أن، شيرين عبد الوهاب، أحيت أمس الإثنين، حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ 89.