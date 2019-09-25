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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل شيخ، عن انضمام الفنانة شيرين عبد الوهاب، لنجوم فعاليات "موسم الرياض"، المقرر إنطلاقه يوم 11 أكتوبر المقبل ويستمر لشهرين.
وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على"تويتر" موجهًا كلامه لشيرين، قائلا: "معانا في الرياض".
وردت شيرين، عليه قائلة: "شرف ليا، وأحلى مفاجأة النهاردة من أبو ناصر"، ليرد عليها :"اتفقنا يا نجمة".
يضم المهرجان عددا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب، وغيرها الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية.
يذكر أن، شيرين عبد الوهاب، أحيت أمس الإثنين، حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ 89.
كانت هذه تفاصيل خبر باتفاق عبر "تويتر".. انضمام الفنانة شيرين لنجوم موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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