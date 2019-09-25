خاص| ناردين فرج: "لما بنتولد" فيلم مختلف و"الجونة" على خريطة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت المذيعة والممثلة ناردين فرج، عن سعادتها بالتواجد في ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، مثنية على المجهود الكبير الذي يبذله القائمون عليه، والعاملون به.

وأضافت ناردين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصت على مشاهدة فيلم (لما بنتولد) المعروض ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وهو عمل مختلف يضم أكثر من حكاية وتحمست له جدا".

وعن مهرجان الجونة، قالت "بيكبر ويحضره عدد كبير من الضيوف من دول مختلفة، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققه المهرجان، وأنه أصبح موجود على الخريطة العالمية".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي، بحضور كوكبة من نجوم الفن، ومن المقرر إقامة حفل الختام الجمعة الموافق 27 سبتمبر.