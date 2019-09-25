لماذا لم تقف كايلي جينر مع شقيقتيها كيندال وكيم كارداشيان على مسرح "إيمي"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - رغم كل ما حققته عارضة الأزياء و نجمة تلفزيون الواقع الحسناء الأمريكية كيم كارداشيان من شهرة وثروة عبر برنامج الواقع "عائلة كارداشيان"، فإن البعض لا يقر أن يحصل الإنسان على شهرة لمجرد برنامج واقعي عن حياته العائلية مع أفراد عائلته وأصدقائه،وثبت هذا حين تعرضت لموقف محرج جداً على المسرح في حفل توزيع جوائز مهرجان "إيمي" العالمي،فماذا حصل معها؟



فخلال تقديمها حفل جوائز "إيمي" التلفزيونية ال 71 يوم الأحد 22 أيلول-سبتمبر الجاري، انفجر الجمهور الحاضر للحفل بالضحك، بعدما قالت نجمة الواقع كيم كارداشيان خلال تقديمها لإحدى الجوائز على المسرح: "عائلة كارداشيان تشاهد عن كثب أهمية برامج التلفزيون التي يقدمها أشخاص حقيقيون".



واستمر ضحك الجمهور، بعدما أكملت أختها الصغرى كيندال جينر، كلمتها لرواية وسرد قصصهم الحقيقية غير المُعّد لها مسبقا بحسب وسائل الاعلام الأمريكية في نيويورك.



وتسبب ضحك جمهور الحفل في إحراج كيم كارداشيان وأختها على المسرح، رغم أن حديثهما لم يشمل ما يستدعي ذلك .

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آراء مستخدمي تويتر في الحدث



وتساءل أحد مستخدمي تويتر : "هل ضحك الناس على برنامج عائلة كارداشيان الواقعي؟ أم ضحكوا على كيم وشقيقتها كيندال جينر شخصيا؟ أم لاعتقاد الجمهور بأن ما يعرض من أحداث عائلية لكيم كارداشيان غير حقيقي في برنامج الواقع الخاص بهما،ويتم افتعاله لتقاضي إيرادات عالية من عرضه ومن الإعلانات التي يتم تقديمها من قبلهن عبر منصاتهن الاجتماعية؟



وبدت كيندال وشقيقتها كيم غير مرتاحتين نفسياً لضحك الجمهور على الإطلاق مما أشعر متابعيهما في وسائل التواصل الاجتماعي بالحزن،حسب بعض وسائل الاعلام الأمريكية.



وكان من المفترض حضور كايلي جينر، الشقيقة الصغرى لكيندال جينر وكيم كارداشيان أيضاً لكنها غابت لأنها مريضة،وربما بعد رؤيتها ضحك الجمهور على كلام شقيقتيها اعتبرت نفسها محظوظة لغيابها عنه.



وجوائز "إيمي" تحظى باهتمام عالمي واسع ،وتحرص معظم شركات الإنتاج من كافة أنحاء العالم به،أملاً بالحصول على تقدير أو جائزة منه ترفع من قيمة العمل الدرامي نقدياً وجماهيرياً على مستوى دولي يتخطى الطابع المحلي للنجاح الدرامي لهذه الأعمال.