سؤال صحفي يخيف خواكين فينيكس بطل "الجوكر" ويدفعه للإنسحاب من مقابلته الصحفية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - منذ تصويره يحقق فيلم "الجوكر" المثير المشوق موجات مختلفة من ردود الفعل الإعلامية والجماهيرية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي،وكل هذا الحراك الإعلامي والاجتماعي ينبىء بأنه سيحقق أعلى الإيرادات لدى عرضه.

ومؤخراً انسحب النجم الأمريكي «خواكين فينيكس»، من مقابلة صحفية، بشكل مفاجئ وغريب بعد أن طرحت صحفية «تلغراف» عليه سؤالاً يتعلق بأحداث فيلم «الجوكر» وعما إذا كانت بعض المشاهد فيه، تشجع على أحداث العنف والقتال في العالم الحقيقي.

وبدلاً من الإجابة، انسحب الممثل من المقابلة مباشرة، وسأل «كولين» عن سبب طرحه مثل هذا السؤال.

ليعود بعد غيابه لمدة ساعة، لاستكمال المقابلة، وبرر انسحابه بأنه شعر بالذعر، لأنه لم يفكر في أن يوجه له مثل هذا السؤال.

وصنفت جمعية الفيلم الأمريكية فيلم «الجوكر» تصنيف ،وذلك بسبب احتوائه على مشاهد عنف، بالإضافة إلى لقطات دموية، ما يعني أنه غير مناسب للمشاهدة العائلية أو لمن هم دون 18 عاماً.



تساؤل مشروع حول تأثير مشاهد "جوكر "العنيفة على المراهقين



وأثار ذلك التساؤلات حول تأثير مشاهد الفيلم على المشاهدين، لاسيما في التوقيت الحالي مع تزايد وتيرة العنف المسلح وحوادث إطلاق النار، إضافة إلى الرسائل الرمزية التي تضمنتها أحداث الفيلم، والتي قد تُشكل خطراً على المجتمع، بحسب ما أشار بعض النقاد .

مخاوف نقاد

وعلى الرغم من أن هناك توقعات كثيرة بمنافسة «الجوكر» على جوائز الأوسكار، فقد أعرب عدد من النقاد عن مخاوفهم بشأن بعض أكثر مشاهد الفيلم اضطراباً .

ويسرد الفيلم قصة شخصية الجوكر الشريرة الشهيرة من سلسلة أفلام "باتمان- الرجل الوطواط" المأخوذة عن سلسلة قصص أطفال مصورة شهيرة ،وكيف تكونت شخصيته الهستيرية المجنونة في بدايتها، وكيف تحول إلى قاتل يثير الفوضى في مدينة غوثام.



رؤية جديدة للجوكر



ويعرض فيلم "جوكر" الجديد رؤية جديدة لشخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم مجلات "الكوميكس"، وألد أعداء "باتمان"، من خلال سردهم لقصة "آرثر فليك"، وهو مواطن أمريكي يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة "غوثام"، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان "ستاند أب كوميدي" في المساء.

لكن يواجه "آرثر" سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد "الجوكر"، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب "أمير الجريمة المهرج"، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

وسيطرح «الجوكر» في دور العرض السينمائية حول العالم، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 .

ومن الآن يتوقع البعض من كثرة الخوف من جرعة العنف الزائدة في مشاهده وأحداثه أن يستقطب فئات مختلفة من المشاهدين ويحقق رقماً قياسياً في الإيرادات والمشاهدة.

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