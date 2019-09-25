رانفير سينغ يفوز بفيلمه في أوسكار الـ92

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 01:39 صباحاً - ذكرت مصادر صحافية، أن فيلمGully Boy بطولة نجم بوليوود رانفير سينغ Ranveer Singh اختير بشكل رسمي لجوائز الأوسكار الـ92. وذلك حسب ما أعلنه الفنان فرحان أختار، شقيق مخرجة الفيلم زويا أختار، على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضافت المصادر أن النجم فرحان أختر، شارك تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها الخبر الذي أسعد جمهور الفيلم رانفير سينغ وعليا بهات Alia Bhatt.



ويعرض الفيلم قصة مغني راب طموح يُدعى مراد (رانفير سيغ) الذي يحلم بتحقيق الشهرة والمال من خلال موسيقاه في الهند، كما تلعب عليا بهات شخصية حبيبته التي تظل تسانده فيما يسعى إليه.

تغريدة فرحان اختر

ويضم الفيلم الفنانة كالكي كويتشلن Kalki Koechlin وسيدهانت كاتروفدي Siddhant Chaturvedi وفيجاي راز Vijay Raaz وفيجاي فارما Vijay Varma بأدوار محورية، والفيلم مستوحى من حياة مغني راب هندي حقيقي.



وفي السياق، قال الأمين العام لاتحاد أفلام الهند FFI، سوبران سين: «كان هناك 27 فيلما في سباق هذا العام، لكن كان قراراً بالإجماع لاختيار فيلم Gully Boy هذا العام، حيث ترأس لجنة الاختيار الممثل السينمائي أبإرنا سين.

نجم بوليوود رانفير سينغ

وشارك في إنتاج الفيلم ريتيش سيدواني وفرحان أختر، وحقق Gully Boy نتائج كبيرة في شباك التذاكر الهندي. كما حقق الفيلم أداءً جيداً على الساحة الدولية، وحصل الفيلم على جائزة الترويج للسينما الآسيوية (NETPAC) في مهرجان بتشون السينمائي الدولي الثالث والعشرين (BIFAN) في كوريا الجنوبية.



بالإضافة إلى ذلك، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن (IIFM)، هذا العام، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.