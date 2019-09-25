أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معايدتها الشعب السعودي لمناسبة العيد الوطني للمملكة. ونشرت عبر حسابها على “تويتر” “تغريدة” جاء فيها: “أسمى معايدة لكل السعب السعودي بالعيد الوطني وانشالله دايماً بالازدهار والأمن والسلام”.

ولفتت الانتباه بارتكابها خطأ طباعياً عفوياً حيث استبدلت كلمة “الشعب” بالسعب. وهو ما ركزت عليه الكثير من التغريدات.

وأشارت إحدى المتابعات إلى أن الخطأ أصبح “ترند” وكتبت: “تراند السعب السعودي عشان إليسا غلطت وكتبت السعب بدل الشعب السعودي.غلطة كيبورد صارت ترند ياقوية”.

وردت الفنانة بتعليق أشارت فيه إلى أن ردود الفعل على الخطأ جعلتها تضحك في بداية النهار.

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كانت هذه تفاصيل خبر خطأ من إليسا يتحول إلى ترند في اليوم الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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