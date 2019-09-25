آخرهم دريد لحام.. هوس الشائعات يلاحق المشاهير على السوشيال ميديا

ضجت مواقع السوشيال ميديا، مساءً أمس الاثنين، وصباح اليوم الثلاثاء، خبر وفاة الفنان السوري دريد لحام، مما دفع العشرات يتساءلون عن سبب عدم ظهوره ومدى صحة الأنباء المنشورة.

ونعرض لكم بعض تلك الحسابات الغير رسمية التي نقلت وبثت خبر وفاة النجم السوري دريد لحام:-

وجاء في أولى القائمة حساب بعنوان اللاذقية الآن، والتي نشرت الخبر الكاذب على صفحتها الغير رسمية، وكما تداول أكثر من 12 حسابا هذا الخبر الكاذب، بالإضافة إلى أكثر من المئات

الذي صدقوا ذلك الخبر.

وجاءت الصفحة التي تعدى فكرة عامة بترويج الإشاعة عن عمد، حيث كتبوا أن تم تداول الأخبار، ثم أكدوا تلك الأخبار الكاذبة.

كما تداول أيضًا حساب بأسم خالد خضير الصالحي، عبر صفحة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل اسم "الفن والقد".

Advertisements

ونفى الناقد المصري ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط الأمير أباظة، ما أُثير خلال الساعات

الماضية حول وفاة الفنان السوري دريد لحام، موضحًا أن الفنان الكبير بخير.

وأكّد الأمير أباظة، عن كذب ذلك الأخبار المتداولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الفنان الكبير الأستاذ دريد لحام بخير، في اتصال هاتفي منذ لحظات مع الفنان العربي السوري الكبير بمنزله العامر في دمشق الفيحاء تأكدت من كذب الشائعة التي روجها بعض الخبثاء اليوم عن صحته".

وقبل يومين، كرمت لجنة مهرجان السينما في لبنان، الممثل السوري دريد لحام، بالإضافة إلى عبد الهادي صباغ، وذلك تقديرا لمشوارهما الفني الحافل بالنجاحات، حيث جرى ذلك خلال احتفالية جرت بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين.