بالفيديو.. رامي صبري يكشف كواليس تصوير "وبقابل ناس"

كشف الفنان رامي صبري كواليس تصوير فيديو كليب "وبقابل ناس"، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
والكليب من إخراج هادي الباجوري، والأغنية من كلمات أحمد علي موسى، و ألحان شادي حسن،وتوزيع طارق توكل.
والكليب من ضمن ألبوم "فارق معاك"، والذي حقق نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا، كما حصل على نسب مبيعات عالية منذ طرحهبالأسواق.
ويذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان "فارق معاك"، ويضم الألبوم 12 أغنية أبرزهم: "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "صعبان عليا"، "قولت اللى عندي".
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