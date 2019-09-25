الممثلة بهانبريا متهمة بـ«ضرب» خادمتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
تواجه الممثلة بهانبريا وشقيقها جوبالكريشنا تهمة الاعتداء على خادمتها البالغة من العمر 14 عامًا، وحبسها بشكل غير قانوني.
وفقا للتقارير، تم احتجاز الممثلة بهانوبريا بموجب التسبب طوعا في الأذى، المعاقبة على الترهيب الجنائي.
في يناير الماضي، حررت امرأة بلاغ ضد الممثلة، زعمت أن بهانبريا امتنعت عن تسديد أجر ابنتها القاصر التي تعمل عندها بمقر إقامتها في تشيناي، بعد أن وعدت بدفع 10000 روبية في الشهر، وذكر البلاغ أيضًا أن شقيق بهانوبريا، يقوم بمضايقة الفتاة جنسيًا.
كما ادعت المرأة أيضًا أن الممثلة لم يسمح لها بمقابلة ابنتها، بل إنها تعرضت للضرب عندما ذهبت إلى منزل بهانوبريا في 19 يناير، وردت الممثلة على الاتهامات، قائلة إن الخادمة كانت تسرق الجواهر، وأن شقيقها هو الذي ضبطها متلبسة وهذا هو السبب في جر شقيقها إلى قضية التحرش الجنسي.
وحول التقارير عن توظيف قاصر، قالت بهانبريا إنها لم تكن على دراية بعمرها، وادعت أن عائلة الخادمة أخبرتها أنها تبلغ من العمر 18 عامًا.
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