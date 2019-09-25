كارينا كابور تُحذر ابنة شقيقتها من هذا الأمر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تشعر الفنانة كارينا كابور خان، أن الفتاة المراهقة سميرة البالغة من العمر 14 عامًا ابنة شقيقتها الفنانة كاريسما كابور، يجب أن تحد من وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال استضافتها على الهواء، في برنامج The Love Laugh Live، كشفت كارينا عن أفكاره، وتقول الممثلة، التي غالبًا ما تمضي وقتًا برفقة ابني شقيقتها، وهي قريبة جدًا من ابنها تيمور، إنها لفتت انتباه كاريسما عن الأمر.

في حديثها عن وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تؤثر على الحياة، تقول كارينا إنها تواصل إخبار شقيقتها كاريسما، أن تطلب من سميرة أن تقصر وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الوقت ذاته، على النقطة التي من الضروري أن يراقبها المرء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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”ابنة شقيقتي تبلغ من العمر 14 عامًا وهي دائمًا على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Snapchat، ومواقع أخرى كل هذا يحدث طوال اليوم، طلبت من لولو (كاريسما) أنه يجب أن يكون ذلك محدودا،

وأضافت كارينا في البرنامج إنه من المهم الحد من وسائل التواصل الاجتماعي: “أنت لا تقرأ كتابًا، ولا تنظر من النافذة، ولا تتحدث مع أي شخص، ولا تقضي وقتًا مع العائلة والأصدقاء ولا شيء، نحن نفقد جوهر حتى دردشة لطيفة.

كارينا في سياق حديثها، اعترفت بأن لديها حساب على Instagram يحمل اسمًا مزيفًا، تستخدمه فقط لمعرفة ما يحدث حولها، إلى جانب أنها ليست موجودة على أي منصة وسائط اجتماعية أخرى، حتى زوجها والممثل سيف على خان يحافظ على مسافة من وسائل التواصل الاجتماعي.