أحمد فهمي ينفي إصابة هنا الزاهد بهذا المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد فهمي متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، بفيديو لأحد الأشخاص يتناول الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، بمعلومات خاطئة.

أحمد فهمي، قال في تعليقه على الفيديو : “اتفضلو يا جماعة، شوفو إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هي عندها فيروس، ولا أي كلام من دا، حسبي الله و نعم الوكيل”.

وأضاف: “أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس، هل دي نوعية المفروض أني احترمها زي ما بتتطلبوا مننا؟!! إحنا متبهدلين في المستشفيات، ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب، لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟”.

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وكان الفيديو قد ذكر، أن هنا الزاهد تعاني من فيروس خطير ولهذا السبب قامت بتقديم حفل زفافها، وهو الأمر الذي نفاه أحمد فهمي.

الفنانة المصرية كانت قد أصيبت بفيروس خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة بسبب تناولها وجبة من أحد المطاعم وتم نقلها للمستشفى .

وكشفت والدتها أنها لا تتناول أي أطعمة وتتناول محاليل طبية دائما.