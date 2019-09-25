حقيقة انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

متابعة بتجــــــــــرد: نفى الفنان المصري أحمد الفيشاوي ما تردد من أقاويل، مؤخرًا، حول انفصاله عن زوجته “ندى الكامل” بعد مشاجرة بينهما وقعت في مدينة الجونة الساحلية.

وأكد “الفيشاوي” في تصريحات له يإن “علاقته مع زوجته أكثر من جيدة، ولم يَحدُث خلاف بينهما من الأساس”.

وأضاف الفيشاوي أنه غادر الجونة مع ندى، لاتفاقه مع إدارة مهرجان الجونة السينمائي على حضور الأيام الأولى فقط من الفعاليات.