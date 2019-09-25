شيرين عبد الوهاب ليست حامل!

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، من جديد للأضواء بعد فترة من الغياب الطويل، والتي ظن خلالها جمهورها بأنها حامل من زوجها الفنان المصري حسام حبيب. ومازحت شيرين خلال حفلها في المملكة العربية السعودية، احتفالا باليوم الوطني، الجمهور نافية خبر حملها. وقالت شيرين مداعبة الحضور: “أنا لست بحامل”. تجدر الإشارة إلى أن مصادر مقرّبة من شيرين عبد الوهاب كانت قد أكدت حملها وسفرها خارج مصر في فترة راحة واستجمام إلى حين إنجاب طفلها.

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