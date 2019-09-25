باعتني أمي لرجل بعمر الـ15″.. ديمي مور تكشفُ حقائق صادمة عن حياتها

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعدُّ الممثلة الأميركية ديمي مور(56 عاماً) لإطلاق كتابها “Inside Out” هذا الشهر، والذي تكشف فيه أسرارًا عن حياتها ومعاناتها خلال فترة المراهقة.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت ديمي عن تعرضها للاغتصاب في عمر الـ 15. واسترجاعًا لتلك الذكرى المؤلمة، قالت “ديمي” إن الرجل كان معه مفتاح المنزل، كما قالت إنه سرعان ما اغتصبها، قال لها: “كيف تشعرين بعدما باعتك أمّك بـ500 دولار؟” ، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى عن تلك الحادثة المؤلمة.

وبعد حادثة الاغتصاب هذه، تغيّرت نظرت “مور” لنفسها، فأصبحت تكره جسمها وفقدت ثقتها بنفسها، ما أثر على شخصيتها وهوسها بأن تصبح نحيفة في بداية حياتها المهنية.

وبالإضافة إلى تعرضها للاغتصاب، كشفت ديمي أيضًا ولأول مرة أنها أجهضت في العام 2004، بعد عام من بداية ارتباطها بالممثل أشتون كوتشر، وذلك عندما كانت في الـ 42 من عمرها.

هذا وتتناول الممثلة الأميركية تفاصيل كثيرة عن حياتها وزيجاتها في كتابها المقرر إصداره في 24 من هذا الشهر.