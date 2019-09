كلّنا أميرات والاختلاف طبيعي”.. سندريلا بيد زجاجية!

View this post on Instagram

Cinderella — with a glass ARM!! If there was ever a costume that was a labor of love, it was this one! When my daughter was studying Cinderella stories at school last year, I realized that even though there were so many beautiful tales from around the world, there were still no princesses who looked like ME! When I was growing up with a physical difference, I never saw girls like myself represented in the media, so it took me a long time to realize that what makes us different can also be the thing that makes us strong, beautiful, and unapologetically unique. So what do you do when you can't find a princess like you? You make up your own! I spent countless hours sewing Cinderella's ballgown and her Prince's uniform. And my fairy godfather Gilbert Lozano brought everything together with the most amazing glass arm (glass slippers are SO last year!

