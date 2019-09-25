كلّنا أميرات والاختلاف طبيعي”.. سندريلا بيد زجاجية!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن طلب أحد أصدقاء ماندي إرسال بعض الصور لها لمساعدة فتاة صغيرة مبتورة اليد، أرادت أن تؤكّد لجميع الفتيات بأطرافٍ اصطناعيّة أنّ بامكانهنّ أن يكنّ أميرات أيضًا.

فنشرت صورًا لها بزيّ الأميرة سندريلا، كاشفةً عن يد اصطناعيّة مصنوعة من الزجاج، بدلاً من الحذاء الزّجاجيّ الخاص بتلك الأميرة الشهيرة.

ويُذكر أنّ ماندي استغرقت وقتاً لا بأس به لحياكة زيّها وزيّ الأمير الذي يرافقها، كما طلبت من الفنان جلبرت لانزو مساعدتها في تصميم اليد الزّجاجيّة. فتمكّنت من صناعة اليدّ هذه، والتقطت صوراً جميلة مع زوجها.

وعلّقت ماندي قائلةً: “لقد ذُهلت بكميّة الإعجاب والتّشجيع التي تلقيتها، فقد امتلأ قلبي بالفرح، وما أسعدني أكثر هو رؤية تعليقات الأميرات الصغيرات اللواتي يشبهنني”.