صورة أشعلت حماس جمهور سيلين ديون في لبنان.. هل ستُحيي حفلاً في جبيل؟

متابعة بتجـــــــــرد: حدث مهم بانتظار محبي النجمة العالمية سيلين ديون في لبنان، بحيث ستشارك سيلين ديون في مهرجانات بيبلوس في صيف الـ2020 وستحيي حفلا ضخما.

وكانت النجمة العالمية سيلين ديون قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على تطبيق إنستغرام فيديو أعلنت من خلاله عن حفلاتها المقبلة ضمن جولتها العالمية “Courage”.

وتضمن الفيديو جملة “أراكم قريباً” في لغات متعددة من خلال الكتابة على المرآة بأحمر الشفاه من دون أن تُحدّد سيلين ديون الوجهة المقبلة لحفلتها.

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ومن جهةٍ أخرى، نشرت الصفحة الرسمية لمهرجانات بيبلوس الدولية إعلاناً ترويجياً جاء فيه: “أراكم قريباً في بيروت، سيلين”.

وكان للإعلان الترويجي لمهرجنات بيبلوس الطابع عينه كالذي استخدمته سيلين للإعلان عن جولتها العالمية.